Найтовстіша модель прикрасила обкладинку глянцю

Відому plus-size-модель Тесс Холідей помістили на обкладинку жовтневого номера журналу Cosmopolitan.

Модель plus-size Тесс Холідей, яка отримала прізвисько "найтовшої моделі світу", недавно знялася у фотосесії для глянцевого журналу Cosmopolitan. Її знімок з'явиться на жовтневому номері популярного видання. Про це вона розповіла на своїй Instagram-сторінці.

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Сама модель була у захваті від ідеї позувати для журналу Cosmopolitan. Вона зазначила, що не відразу повірила в це.

"Якби я побачила таке тіло, як у мене, на його обкладинці в юності, це могло б змінити моє життя. Сподіваюся, що зможе вплинути на ваше", – додала манекенниця.

A post shared by T E S S (@tessholliday) on Aug 29, 2018 at 7:07am PDT

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