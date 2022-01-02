У прозорому корсеті: Леся Нікітюк здивувала образом на Новий рік

Українська телеведуча Леся Нікітюк відсвяткувала Новий рік 2022 року на гірськолижному комплексі біля Львова. Красуня показала себе у відвертому вигляді.

На сторінці в інстаграмі зірка опублікувала серію знімків, на яких постала в блискучому вбранні.

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Для новорічної вечірки Нікітюк вибрала ефектний образ із колекції українського бренду Santa Brands. Так, Леся приміряла напівпрозору мінісукню з оголеними плечима. Ліф зроблений з чорного матеріалу, а далі аутфіт зроблений зі сріблястої тканини різних відтінків сірого.

Свій образ красуня доповнила сумочкою та туфлями. Також Нікітюк розпустила волосся та зробила ніжний макіяж. Леся привітала фоловерів зі святами, а ті не залишилися у боргу і теж засипали ведучу вітаннями та компліментами.

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