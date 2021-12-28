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Спокуслива Демі Роуз забула про одяг у святковій зйомці: фото 18+

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Демі Роуз роздяглась в мережі - фото 1
Демі Роуз роздяглась в мережі / instagram.com/demirose

Відома модель розбурхала мережі серією сексуальних кадрів, на яких позує майже без вбрання. Здається, у такому вигляді Санта Клауса ще не зустрічав ніхто.

26-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз активно веде свій профіль у соцмережі Інстаграм, де має справжню армію прихильників у вигляді понад 18,8 млн підписників. Хоч красуня й відрізняється за фігурою від типових моделей, але регулярно отримує компліменти щодо своїх розкішних форм. Через це дівчину звикли порівнювати з Кім Кардашян та навіть Селеною Гомес завдяки особливій вроді.

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А до зимових свят Демі підготувала дещо справді особливе для фанатів, адже постала перед ними у дуже відвертому образі майже без одягу. Лише чобітки та червоний плащ, а також відсутність будь-якого іншого вбрання справді справили неабияке враження на шанувальників, тому не дивно, що за короткий час знімки зібрали понад 700 тисяч вподобань та тисячі коментарів з компліментами. Дуже сміливо!

Спокуслива Демі Роуз забула про одяг у святковій зйомці: фото 18+ - фото 489942

Спокуслива Демі Роуз забула про одяг у святковій зйомці: фото 18+ - фото 489943

Спокуслива Демі Роуз забула про одяг у святковій зйомці: фото 18+ - фото 489944

Джерело фото: instagram.com/demirose

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