Зваблива Тіна Кунакі в екстремальному бікіні похвалилася фігурою

Модель Тіна Кунакі вирушила на відпочинок. Тіна із задоволенням ділиться в інстаграмі своїми гарячими фотосесіями з Ріо.

Щозими разом з чоловіком Венсаном Касселем та донькою Амазоні Тіна Кунакі летить на кілька місяців до Бразилії, щоб перечекати холод. Цей рік не став винятком. Яскравими фото з теплих країв красуня ділиться в інстаграмі.

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За традицією, гардероб Кунакі на 80% складається з купальників, які багато в чому визначають пляжну моду. Найлаконічніший і водночас дуже сексуальний варіант: класичне бікіні у відтінку кави з молоком.

У сторіс дівчина запостила кілька інших кадрів, зокрема, у кавовому бікіні, демонструючи свої форми з найкращих ракурсів. А також зробила селфі у сонцезахисних окулярах.

На іншому фото Кунакі позує лежачи на пляжі в чорному купальнику, що підкреслює її фігуру.

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