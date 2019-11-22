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Перші ластівки Чорна п'ятниця

У Pornhub з'явився новий вид підписки назавжди: відео

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Довічна підписка на Pornhub - фото 1
Довічна підписка на Pornhub

Сервіс Pornhub вирішив потішити своїх користувачів новою можливістю, а саме довічним доступом до всіх преміум-відео. Детальніше дізнавайтесь далі.

Pornhub також не залишився осторонь Чорної п'ятниці, тому запустив несподівану пропозицію - придбати доступ до найкращих відео на все життя. Цей варіант підписки має назву LifePlan, і передбачає вільний перегляд майже 125 тисяч відео чудової якості і без реклами. Сюди ж входять і ролики у 4К та для шоломів віртуальної реальності.

І ще: Моделі на PornHub залишилися без грошей: до чого тут PayPal

Скільки ж коштує таке диво? З 29 листопада до 2 грудня оплата обійдеться у 299 доларів. Її не потрібно вносити регулярно, а сама акція триває лише у ці дні. Pornhub навіть випустив чарівне відео про життя до такої події:

Читайте також: Колишня зірка Disney стала найкращою на PornHub

Джерело: daily.afisha
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