У Pornhub з'явився новий вид підписки назавжди: відео

Сервіс Pornhub вирішив потішити своїх користувачів новою можливістю, а саме довічним доступом до всіх преміум-відео. Детальніше дізнавайтесь далі.

Pornhub також не залишився осторонь Чорної п'ятниці, тому запустив несподівану пропозицію - придбати доступ до найкращих відео на все життя. Цей варіант підписки має назву LifePlan, і передбачає вільний перегляд майже 125 тисяч відео чудової якості і без реклами. Сюди ж входять і ролики у 4К та для шоломів віртуальної реальності.

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Скільки ж коштує таке диво? З 29 листопада до 2 грудня оплата обійдеться у 299 доларів. Її не потрібно вносити регулярно, а сама акція триває лише у ці дні. Pornhub навіть випустив чарівне відео про життя до такої події:

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