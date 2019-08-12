У Полтавській області сфотографували "два" сонця

Рідкісне природне явище спостерігали у суботу, 10 серпня, жителі Великобагачанського району Полтавської області. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Так, Наталя Діденко зазначила, що вперше в житті особисто бачила таке явище. Як відомо, у небі одночасно було помітно "два сонця", що є рідкісним природним явищем, яке виникає через заломлення сонячного світла в кристаликах льоду, що ширяють в атмосфері.

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Незвичне явище сталося у районі села Коноплянка Великобагачанського району Полтавської області у 19.43.

"Паргелій зі старого грецького означає "фейкове сонце", несправжнє, фальшиве. Дуже красиво, раптом коли побачите, будете знати – паргелій", – написала Діденко.

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