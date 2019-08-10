Піщана буря на курорті у Кирилівці шокувала українців: фото та відео

Піщані бурі для нашої території явище доволі рідкісне. Звідки до нас принесло стільки піску, пізніше, напевно, скажуть метеорологи.

Піщані бурі зазвичай можна зустріти у посушливих і напівпосушливих регіонах, а тому мешканці Кирилівки були шоковані тим, що це явище спіткало їхню місцевість.

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Запорізьку область накрило небезпечне метеорологічне явище. На знімках і відео можна помітити, як пил піднімається в повітря з земної поверхні, що істотно погіршує видимість.

Пилова буря налякала місцевих і відпочиваючих, хоча дехто знаходить в цьому щось красиве.

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