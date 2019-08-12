Погода в Україні 12 серпня: локальні грози пройдуть у кількох областях

12 серпня в Україні продовжить підійматись температура повітря, а нетривалі опади у вигляді дощу пройдуть лише у деяких областях. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

У понеділок, 12 серпня, по всій країні очікується спекотна погода, яка затримається до кінця тижня. Лише на Львівщині, на Рівненщині та на Волині ймовірні дощі з грозами, а у решті областей буде сухо та малохмарно. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Понеділок, 12 серпня, буде в Україні гарячим. Протягом дня очікується +26+32 градуси, на крайньому заході, на південному заході – Чернівецька область, Одещина – ймовірно до +35 градусів. У Києві понеділок очікується сонячним та спекотним, вдень +28+30 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 12 серпня у містах України:

Ужгород +32+34

Львів +31+33

Чернівці +31+33

Івано-Франківськ +31+33

Тернопіль +30+32

Рівне +30+32

Луцьк +30+32

Вінниця +30+32

Хмельницький +30+32

Житомир +30+32

Чернігів +28+30

Черкаси +29+31

Миколаїв +30+32

Одеса +29+31

Херсон +30+32

Полтава +29+31

Суми +28+30

Харків +28+30

Дніпро +30+32

Запоріжжя +30+32

Донецьк +28+30

Луганськ +27+29

Читайте також: Як користуватися смартфоном влітку: поради, які врятують ваш гаджет