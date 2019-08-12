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Погода в Україні 12 серпня: локальні грози пройдуть у кількох областях

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

12 серпня в Україні продовжить підійматись температура повітря, а нетривалі опади у вигляді дощу пройдуть лише у деяких областях. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

У понеділок, 12 серпня, по всій країні очікується спекотна погода, яка затримається до кінця тижня. Лише на Львівщині, на Рівненщині та на Волині ймовірні дощі з грозами, а у решті областей буде сухо та малохмарно. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Понеділок, 12 серпня, буде в Україні гарячим. Протягом дня очікується +26+32 градуси, на крайньому заході, на південному заході Чернівецька область, Одещина ймовірно до +35 градусів. У Києві понеділок очікується сонячним та спекотним, вдень +28+30 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 12 серпня у містах України:

Погода в Україні 12 серпня: локальні грози пройдуть у кількох областях - фото 346955
  • Ужгород +32+34
  • Львів +31+33
  • Чернівці +31+33
  • Івано-Франківськ +31+33
  • Тернопіль +30+32
  • Рівне +30+32
  • Луцьк +30+32
  • Вінниця +30+32
  • Хмельницький +30+32
  • Житомир +30+32
  • Чернігів +28+30
  • Черкаси +29+31
  • Миколаїв +30+32
  • Одеса +29+31
  • Херсон +30+32
  • Полтава +29+31
  • Суми +28+30
  • Харків +28+30
  • Дніпро +30+32
  • Запоріжжя +30+32
  • Донецьк +28+30
  • Луганськ +27+29

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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