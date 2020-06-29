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У Польщі сфотографували НЛО: найкращий кадр за останні 40 років
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У небі над Польщею помітили НЛО. Дивний об'єкт величезного розміру вдалося зняти одному з очевидців на камеру смартфона
Непізнаний літаючий об'єкт сфотографували у 280 км від столиці Польщі Варшави. НЛО завис над польським селом Ястрове. Місцевий житель говорить, що в цей день їхав на велосипеді по своїх справах, але обернувся, почувши дивний шум. Тоді він нібито й побачив "тарілку", яка зависла над посадкою.
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Чоловікові вдалося зробити знімок об'єкта, який він передав уфологу Роберту Бернатовичу. Останній своєю чергою звернувся до колишнього начальника відділу розслідувань Британської дослідницької асоціації НЛО Філіпа Ментла.
За словами Ментла, цей знімок НЛО – найкращий з усіх, які він бачив за останні 40 років. Ще один експерт – Джейсон Глів – каже, що знімок може бути справжнім. На фото зображений об'єкт на висоті 150-200 футів (45-60 метрів).
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