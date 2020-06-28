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Австралієць зловив найбільшу рибу у житті і віддав її на дослідження: фотофакт

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Австралієць зловив найбільшу рибу у житті і віддав її на дослідження: фотофакт - фото 1

Житель австралійського штату Квінсленд Ед Фалконер під час риболовлі поблизу міста Рейнбоу-Біч виловив гігантського трисмугового Луціана. Щоб витягти його з води, рибалці знадобилося 20 хвилин.

Ед Фалконер рибалив 30 років і, нарешті, піймав найбільшу рибу в життя. Як зазначив австралієць, він рибалить уже 30 років і до цього вага найбільшої риби, яка йому траплялася на гачок, становила 19 кілограмів.

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Новим уловом Фалконер побив особистий рекорд. Рибалка упіймав 22-кілограмового трисмугового Луціана, а довжина риби склала 104 сантиметри. "Це дуже примітний улов і мрія будь-якого рибалки", – прокоментував експерт по рибах з музею Квінсленда Джефф Джонсон.

Фалконер віддасть рибу місцевим управління рибальства для дослідження "Вчені виймають певну кістку з голови риби і можуть дізнатися її вік і подібну інформацію", – додав австралієць.

Австралієць зловив найбільшу рибу у житті і віддав її на дослідження: фотофакт - фото 412719

Австралієць зловив найбільшу рибу у житті і віддав її на дослідження: фотофакт - фото 412720

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Джерело: abc
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