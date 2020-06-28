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Очевидець зняв на відео секс в автомобілі ООН
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На відео зняли, як у машині з символікою Організації Об'єднаних Націй чоловік і жінка здійснюють статевий акт. Представники організації заявили, що вони шоковані і глибоко стурбовані кадрами.
Так, на ролику видно, як жінка в червоній сукні і чоловік абсолютно очевидно займаються сексом на задньому сидінні автомобіля з маркуванням ООН. Вважають, що відео було знято на головній набережній Тель-Авіва в Ізраїлі. При цьому, на передньому сидінні джипа сидить ще один пасажир, а водія не видно, коли машина зникає з кадру.
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В ООН заявили, що розслідують інцидент і близькі до встановлення осіб тих, хто зображений на відео. Передбачається, що це співробітники миротворчої організації в Ізраїлі.
Своєю чергою, офіційний представник генсека ООН Стефан Дюжаррік заявив, що в організації вважають подібну поведінку "огидною". "Ми шоковані і глибоко стурбовані тим, що видно на цьому відео", – додав Дюжаррік. Розслідування, за його словами, просувається дуже швидко.
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