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Очевидець зняв на відео секс в автомобілі ООН

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Очевидець зняв на відео секс в автомобілі ООН - фото 1

На відео зняли, як у машині з символікою Організації Об'єднаних Націй чоловік і жінка здійснюють статевий акт. Представники організації заявили, що вони шоковані і глибоко стурбовані кадрами.

Так, на ролику видно, як жінка в червоній сукні і чоловік абсолютно очевидно займаються сексом на задньому сидінні автомобіля з маркуванням ООН. Вважають, що відео було знято на головній набережній Тель-Авіва в Ізраїлі. При цьому, на передньому сидінні джипа сидить ще один пасажир, а водія не видно, коли машина зникає з кадру.

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В ООН заявили, що розслідують інцидент і близькі до встановлення осіб тих, хто зображений на відео. Передбачається, що це співробітники миротворчої організації в Ізраїлі.

Своєю чергою, офіційний представник генсека ООН Стефан Дюжаррік заявив, що в організації вважають подібну поведінку "огидною". "Ми шоковані і глибоко стурбовані тим, що видно на цьому відео", – додав Дюжаррік. Розслідування, за його словами, просувається дуже швидко.

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Джерело: bbc
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