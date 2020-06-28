Очевидець зняв на відео секс в автомобілі ООН

На відео зняли, як у машині з символікою Організації Об'єднаних Націй чоловік і жінка здійснюють статевий акт. Представники організації заявили, що вони шоковані і глибоко стурбовані кадрами.

Так, на ролику видно, як жінка в червоній сукні і чоловік абсолютно очевидно займаються сексом на задньому сидінні автомобіля з маркуванням ООН. Вважають, що відео було знято на головній набережній Тель-Авіва в Ізраїлі. При цьому, на передньому сидінні джипа сидить ще один пасажир, а водія не видно, коли машина зникає з кадру.

І ще: У Греції секс-працівниці можуть залишитися без роботи через нові правила

In Tel Aviv, Isreal, a couple were caught on camera having sex in a marked United Nations 4x4 SUV.

.

The #UN staff are on a peacekeeping mission in Isreal. The scene of the video is HaYarkon Street. pic.twitter.com/CjmohJ56Xj — Oyo Gist (@oyogist) June 27, 2020

В ООН заявили, що розслідують інцидент і близькі до встановлення осіб тих, хто зображений на відео. Передбачається, що це співробітники миротворчої організації в Ізраїлі.

Своєю чергою, офіційний представник генсека ООН Стефан Дюжаррік заявив, що в організації вважають подібну поведінку "огидною". "Ми шоковані і глибоко стурбовані тим, що видно на цьому відео", – додав Дюжаррік. Розслідування, за його словами, просувається дуже швидко.

Читайте також: Представники цих професій зраджують найчастіше