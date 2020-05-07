У покинутому гаражі виявили рідкісний родстер Mercedes

Цей Mercedes непогано зберігся за всі роки перебування в гаражі. Лишень подивіться на нього!

Раритетні автомобілі, особливо якщо вони були випущені невеликим тиражем, коштують чималих грошей і любителі старовинних машин влаштовують за ними своєрідне полювання.

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Саме такий випадок стався з унікальним родстером Mercedes-Benz 190SL, який знайшли в закинутому гаражі.

Унікальний класичний автомобіль німецької марки знайшли на задвірках автосервісу у Великобританії. Судячи зі стану родстера, він простояв просто неба досить давно, покрившись товстим шаром пилу і бруду. В деяких місцях кузов проіржавів, а шини раритетного авто давно спустилися. Втім, він не виглядає повністю убитим, тому косметичний ремонт зможе перетворити цей автомобіль на справжній розкішний родстер.

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