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Названі найпопулярніші авто серед викрадачів в Україні

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Названі найпопулярніші авто серед викрадачів в Україні - фото 1

Зі збільшенням в Україні власників нових авто зростає й кількість жертв викрадачів. Одна з компаній, що займається встановленням сигналізацій, оприлюднила статистику автомобільних крадіжок.

За даними аналітиків, в останньому році пік викрадень в Україні припадає на весняно-літній період. Щодня тільки в одну диспетчерську службу надходить близько 900 сигналів тривоги. На основі цих даних був сформований черговий звіт про ситуацію в Україні.

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Які авто в Україні викрадають найчастіше

Лідером антирейтингу стала Toyota, яка користується максимальною увагою викрадачів. На авто цієї марки доводиться 21% всіх крадіжок. Другим за популярністю є бренд BMW з показником у 19%. Замикає трійку машини компанії Mercedes-Benz з результатом у 16%.

Названі найпопулярніші авто серед викрадачів в Україні - фото 402298

Де в Україні найчастіше викрадають машини

Традиційно, найбільша активність злочинців спостерігається у Києві та Київській області, де відбувається більша частина всіх автомобільних крадіжок в країні. Далі йдуть Харківська, Одеська, Львівська та Дніпропетровська області.

У який період доби зафіксовано найбільше крадіжок

Дивно, але за даними аналітиків, час найбільш частих викрадень змінився. Якщо раніше злочинці обирали темну пору доби, то з початку нинішнього року вони "працюють" у денну зміну, з 8:00 до 16:00, коли власники машин зайняті на роботі.

Як уберегти авто від крадіжки

Не залишайте автомобіль без нагляду, особливо з ключами в замку запалювання. Ідеальним рішенням є автомобільна стоянка. Крім того, не варто обмежуватися штатною сигналізацією. Бажано скористатися послугами однієї з надійних компаній, які займаються встановленням сигналізації, тим більше, що сучасні технології захисту зробили крок далеко вперед.

Названі найпопулярніші авто серед викрадачів в Україні - фото 402299

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Джерело: benishgps
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