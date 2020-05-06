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Названі найпопулярніші авто серед викрадачів в Україні
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Зі збільшенням в Україні власників нових авто зростає й кількість жертв викрадачів. Одна з компаній, що займається встановленням сигналізацій, оприлюднила статистику автомобільних крадіжок.
За даними аналітиків, в останньому році пік викрадень в Україні припадає на весняно-літній період. Щодня тільки в одну диспетчерську службу надходить близько 900 сигналів тривоги. На основі цих даних був сформований черговий звіт про ситуацію в Україні.
І ще: Які авто найрідше і найчастіше ламаються в дорозі
Які авто в Україні викрадають найчастіше
Лідером антирейтингу стала Toyota, яка користується максимальною увагою викрадачів. На авто цієї марки доводиться 21% всіх крадіжок. Другим за популярністю є бренд BMW з показником у 19%. Замикає трійку машини компанії Mercedes-Benz з результатом у 16%.
Де в Україні найчастіше викрадають машини
Традиційно, найбільша активність злочинців спостерігається у Києві та Київській області, де відбувається більша частина всіх автомобільних крадіжок в країні. Далі йдуть Харківська, Одеська, Львівська та Дніпропетровська області.
У який період доби зафіксовано найбільше крадіжок
Дивно, але за даними аналітиків, час найбільш частих викрадень змінився. Якщо раніше злочинці обирали темну пору доби, то з початку нинішнього року вони "працюють" у денну зміну, з 8:00 до 16:00, коли власники машин зайняті на роботі.
Як уберегти авто від крадіжки
Не залишайте автомобіль без нагляду, особливо з ключами в замку запалювання. Ідеальним рішенням є автомобільна стоянка. Крім того, не варто обмежуватися штатною сигналізацією. Бажано скористатися послугами однієї з надійних компаній, які займаються встановленням сигналізації, тим більше, що сучасні технології захисту зробили крок далеко вперед.
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