Які авто найрідше і найчастіше ламаються в дорозі

Журнал AutoBild склав список автомобілів, які найрідше і найчастіше виходять з лажу безпосередньо в дорозі. Дослідження базується на основі даних німецького автоклубу ADAC.

Уже понад 100 років клуб ADAC приходить на допомогу автомобілістам, які ламаються в дорозі. У 2019 році його члени виїхали на понад 3,7 мільйона викликів, що в середньому склало понад 10 тисяч операцій з порятунку в день. Коли механіки відправляються на виклик, вони фіксують марку і модель автомобіля, а також її несправність, завдяки чому потім можуть зібрати зведені дані і визначити найменш і найбільш проблемні машини, а також назвати поломки, з якими найчастіше доводиться стикатися.

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І ось що показує статистика. Як не дивно, зі 113 моделей автомобілів 25 марок найбільшою надійністю користуються німецькі автомобілі преміум-класу – Audi (A1, A3, A4, A5, Q3, Q5, A6), BMW (1,2,3, 4, 5-Series, X1 X3) і Mercedes (A-Class, B-Class, CLA, GLA, GLC, GLK, GLE). Втім, стосується це не всього люкса – Mercedes E-Class виявився дуже "ламким" автомобілем (модель до 2013 року випуску), у нього часто є проблеми з такими компонентами, як стартер, замок запалювання і акумулятор, а також дефекти рульового управління.

Крім того, серед найкращих виявилася пара моделей Toyota (Aygo, Yaris) і Mitsubishi (Space Star, ASX). Нарешті, похвали удостоїлися також Citroën C3, Honda Jazz, Mazda CX-3, Renault Captur, Fiat Punto і Mini.

А ось в списку аутсайдерів опинилися два Smart (Fortwo і Forfour), Fiat 500, Hyundai i20 і Opel Insignia. Також часто в дорозі ламалися мінівени – Ford S-Max, Seat Alhambra, VW Sharan і Opel Meriva. Але все ж найбільше виникали проблеми з Nissan Qashqai і Kia Ceed. Репутацію підмочив бортовий акумулятор, який часто виходив з ладу.

Втім, проблема акумулятора характерна для всіх автомобілів: згідно зі статистикою аварій ADAC, на неї рипадає 41,8% всіх несправностей (в середньому батарея виходить з ладу на 5-6 році життя). Далі найбільш частими йдуть проблеми по двигуну – їхня частка становить 17,4%. Замикає ТОП-3 несправності електроніка (зокрема, стартера і освітлення) – на них припадає 10,6% всіх поломок.

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