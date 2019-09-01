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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

Спокуслива Rihanna знялася для популярного журналу

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Співачка Rihanna - фото 1
Співачка Rihanna / nbcnews

Видання назвало співачку і актрису Rihanna іконою стилю. Шанувальники у захваті від цього фотосету!

31-річна Ріанна стала головною героїнею вересневого випуску Vogue Гонконг. Співачка і актриса прикрасила три обкладинки.

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На головній обкладинці вона з'явилася в багатошаровому платті від Louis Vuitton з різнобарвним принтом. А на двох інших Рірі відображена крупним планом. Креативним директором зйомки стала fashion-директор видання Аня Зюрова. На обличчі Ріанни практично відсутній макіяж. Візажист підкреслив лише пухкі губи зірки.

"Символ нашого часу і ікона стилю Ріанна наша зірка на вересневій обкладинці. Її креатив і талант зображений в симфонії візерунків, сфотографованих Ханною Мун", – прокоментувало зйомку видання.

Спокуслива Rihanna знялася для популярного журналу - фото 351549

Спокуслива Rihanna знялася для популярного журналу - фото 351550

Спокуслива Rihanna знялася для популярного журналу - фото 351551

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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