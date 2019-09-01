Спокуслива Rihanna знялася для популярного журналу

Видання назвало співачку і актрису Rihanna іконою стилю. Шанувальники у захваті від цього фотосету!

31-річна Ріанна стала головною героїнею вересневого випуску Vogue Гонконг. Співачка і актриса прикрасила три обкладинки.

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На головній обкладинці вона з'явилася в багатошаровому платті від Louis Vuitton з різнобарвним принтом. А на двох інших Рірі відображена крупним планом. Креативним директором зйомки стала fashion-директор видання Аня Зюрова. На обличчі Ріанни практично відсутній макіяж. Візажист підкреслив лише пухкі губи зірки.

"Символ нашого часу і ікона стилю Ріанна – наша зірка на вересневій обкладинці. Її креатив і талант зображений в симфонії візерунків, сфотографованих Ханною Мун", – прокоментувало зйомку видання.

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