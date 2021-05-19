У підручнику для школярів знайшли посилання на порносайт: фотофакт

У підручнику з української мови за 10 клас опублікували посилання на сайт для дорослих. Розповідаємо, стало ключовою помилкою у гіперпосиланні.

В основі посібника 2018 року, автором Олександр Авраменко, лежить матеріал з синтаксису складної пропозиції і розвитку мовлення. А для інтересу учнів книга доповнена інтегрованими матеріалами з інтернету за посиланнями на експрес-уроки. Крім цього, підручник рекомендований МОН України, пише Телеграм-канал ЙАД.

І ще: Завдання для 3 класу "зламало мозок" користувачам мережі

Проте пильні користувачі виявили посилання novomirgorod.com, яке є адресою порносайту, а не можливістю переходу на платформу для учнів.

ЗМІ пишуть, що це гіперпосилання раніше належало Новомиргородському району Кіровоградської області і припускають, що видавці просто переплутали дві букви: замість W написали V, що і стало ключовим у цій помилці.

Читайте також: Українські назви сузір'їв: як в народі називали Велику Ведмедицю, Молочний шлях та інші