Завдання для 3 класу "зламало мозок" користувачам мережі

У мережі опублікували завдання для третього класу, яке збило з пантелику українських юзерів.

Так, умови завдання опублікувала у Facebook Марина Тарамикіна. "Народ, допоможіть мені розв'язувати задачу для 3-го класу. Моє рішення і рішення вчительки різняться", – написала вона. Згідно з умовами завдання, у шести коробках є 36 виделок, порівну в кожній. Дітям необхідно відповісти на питання, скільки знадобиться коробок, якщо в кожну з них класти на три виделки більше.

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Однак думки користувачів, які спробували розв'язувати задачу, розділилися. Одні написали у коментарях, що відповіддю буде "4", інші – "6".

Ті, у кого відповідь вийшов "4", вирішували завдання у такий спосіб:

1) 36:6=6 (кількість виделок у кожній коробці);

2) 6+3=9 (кількість виделок в кожній коробці після того, як в кожну додали ще по три виделки);

3) 36:9=4 (кількість коробок, яка потрібна для 36 виделок, якщо в кожну класти по 9 штук).

Відповідь "6" вийшла у тих, хто, очевидно, вирішив, що загальна кількість виделок зросла, тобто в кожній з шести коробок виявилося по 9 вилок.

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