У Нью-Йорку запустять басейн на поверхні річки Іст-Ривер

У Мангеттені запустять басейн на поверхні річки Іст-Ривер. Він матиме площу 186 м² й працюватиме як водна фільтраційна установка, яка щодня очищуватиме близько мільйона галонів річкової води.

Воду фільтруватимуть у три етапи й дезінфікуватимуть без використання хімікатів: після цього вона буде придатною для купання за стандартами пляжів. Про це пише designboom.

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Тестувати цю систему почнуть уже в серпні, а пілотний проєкт запустять у 2025 році. Над розробкою працювали близько 10 років й уже запатентували.

Басейн також будуть адаптовувати для людей: зможуть використовувати для плавання, відпочинку, водних видів спорту й дитячих розваг. Загалом місцева влада виділяє на проєкт $16 млн. Це найбільша інвестиція у подібні проєкти з 1930-х років.

Басейн на поверхні річки Іст-Ривер / Luxigon, Family New York

Цікаво, що у Нью-Йорку планують запровадити обов’язкове компостування залишків їжі, паперу, забрудненого їжею, і відходів із подвір’я. Воно стане обов’язковим із квітня 2025 року. У результаті хочуть вивести всю вторинну сировину й органічні відходи зі звалищ Нью-Йорка до 2030 року.

Басейн на поверхні річки Іст-Ривер / Luxigon, Family New York

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