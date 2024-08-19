В Австралії відеосюжет про українських медиків-волонтерів отримав нагороду Kennedy Awards

Відеооператор австралійського видання АВС News Флетчер Юнг отримав нагороду Kennedy Awards 2024 за сюжет "Лікарі-волонтери евакуюють поранених солдатів в Україні".

Про це розповідає видання "Детектор медіа" з посиланням на сайт премії.

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Зазначається, що ця робота містить відео та фотографії, які висвітлюють роботу українських медиків після повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року.

Сюжет розповідає про добровольчий підрозділ медиків "Госпітальєри" та їхню роботу на Донецькому напрямку. Лікарка Лідія, яка очолює команду волонтерських медиків батальйону "Госпітальєри", ніколи не думала, що займатиметься військовою медициною, але зараз разом зі своєю командою працює на переобладнаному автобусі, який виконує роль мобільної реанімації.

Лікарі пересуваються на переобладнаному автобусі та евакуюють поранених солдатів до великих лікарень. Журналісти ABC приєдналися до підрозділу Лідії під час однієї з місій із порятунку армійців, поранених під час українського контрнаступу на Донеччині.

Премію імені Кеннеді започаткували у 2011 році на честь австралійського кримінального репортера Леса Кеннеді. Цьогоріч у премії взяли участь понад 400 працівників медіа, які подали рекордні 1014 заявок у 38 номінаціях. Головну нагороду вечора, "Журналіст року", отримав Джон Лайонс з ABC (Австралійської телерадіомовної корпорації).

На честь видатних представників австралійської журналістики та переможців премії Фонд Кеннеді також відкрив "Залу пошани", де з часом будуть відзначати найкращих представників професії.

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