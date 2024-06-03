Неймовірна новина: король Швеції посвятив у лицарі учасників гурту АВВА

Король Швеції Карл XVI Густав присвоїв лицарські звання учасникам попгурту АВВА – одного з найзнаменитіших шведських музичних колективів в історії.

Церемонія нагородження відбулася у Стокгольмі. Учасники гурту нечасто з'являються на публіці разом, але цього разу возз’єдналися, щоб отримати нагороди. Про це повідомляє The Guardian.

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Бенні Андерссону, Агнеті Фельтског, Анні-Фрід Лінгстад і Бйорну Ульвеусу було вручено королівський орден Вази за "видатні досягнення у шведській та міжнародній музиці".



Це перший випадок вручення такого високого ордену за останні 50 років. Швеція припинила нагороджувати королівськими орденами своїх громадян у 1975 році, їх могли отримати лише іноземці. Однак у 2022 році парламент переглянув цю практику і повернув шведам можливість отримувати королівські нагороди.

Легенди попмузики були визнані королем Карлом XVI Густавом у п’ятницю за їхній культурний вплив, який приніс шведській попмузиці величезну світову аудиторію, – йдеться у виданні.

Гурт АВВА / Вікіпедія

ABBA – одна з найпопулярніших музичних груп в історії поп-музики. Після перемоги на Євробаченні 1974 року гурт до початку 1980-х очолював світові хіт-паради, випустив 8 альбомів, із загальним продажем понад 380 мільйонів примірників. Гурт розпався 1982 року, але возз’єднався для запису альбому "Voyage", що вийшов 2021 року.

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