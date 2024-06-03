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Сергій Жадан та Євген Турчинов презентували мініальбом "Танго Харків"

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Сергій Жадан та Євген Турчинов - фото 1
Сергій Жадан та Євген Турчинов / life.nv.ua

Український письменник і поет Сергій Жадан разом з композитором Євгеном Турчиновим, учасником гурту “Жадан і Собаки”, випустили мініальбом “Танго Харків”. Слухайте неймовірні пісні на всіх музичних майданчиках.

Про новий мініальбом Сергій Жадан написав на сторінці у Instagram.

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Альбом складається з трьох композицій: “Мишоловка”, “Танцювати” і “Танго Харків”. Слова для пісень написав Сергій Жадан, а музику – Євген Турчинов.

Лірика, написана чоловіками про жінок. Вийшла доволі несподівана, гіркувата і пристрасна платівка про жагу і надію, – так автори описали альбом.

Ці пісні не увійшли до репертуару гурту "Жадан і Собаки" з різних причин, проте автори вирішили випустити їх окремим релізом.

Детальніше про пісні:

  • Пісня "Мишоловка" стала офіційним саундтреком до однойменного українського трилеру, який з’явиться в кінотеатрах у 2025 році.
  • На пісню "Танго Харків" було випущено офіційний кліп від режисера Михайла Лук’яненка. Зйомки кліпу проходили в Харківському національному академічному театрі опери й балету імені Миколи Лисенка.

Альбом можна послухати мініальбом “Танго Харків” на усіх стримінгових платформах.

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Джерело: Сергій Жадан
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