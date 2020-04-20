У Нью-Йорку дозволили одружуватися через відеозв'язок

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо дозволив проводити весілля через відеозв'язок в умовах пандемії COVID-19. Як повідомляється, для одруження знадобиться лише присутність самих партнерів і чиновника, який зареєструє шлюб.

Обов'язкова умова онлайн-весілля – воно повинно йти в реальному часі, тобто без записаних заздалегідь реплік нареченого або нареченої. Конкретна програма в розпорядженні губернатора не вказана, але головне, щоб вона підтримувала аудіо- та відеозв'язок. Куомо порадив Zoom. Провести церемонію можна тільки в межах штату.

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NEW: I am issuing an Executive Order allowing New Yorkers to obtain a marriage license remotely and allowing clerks to perform ceremonies via video conference. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 18, 2020

У США зареєстрували понад 40 тисяч смертей від COVID-19, третина з них припадає на штат Нью-Йорк. Зараз країна – лідер за кількістю підтверджених випадків інфікування коронавірусом і кількості смертей.

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