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Дивна презентація страв у закладах, яка викликає подив і шок (фото)

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Епічна презентація страв у закладах - фото 1
Епічна презентація страв у закладах

Заклади постійно намагаються конкурувати між собою не лише за крутим меню та виглядом, а й подачею страв. Однак далеко не кожен відвідувач готовий побачити таку презентацію смаколиків!

Хоч карантин і вніс зміни у звичайний ритм життя і думки про похід у кав'ярню чи ресторан викликають меланхолію, однак в мережі продовжують ділитись епічними кадрами подачі трапези у різних закладах.

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Вочевидь, лише смаком та інтер'єром будівлі важко вразити, а от запам'ятатись сервіруванням чи презентацією - дуже легко. У цих ресторанах можна забувати про тарілки, адже замість них є дощечки, пляшки з-під вина, банки, каміння і навіть взуття.

Дивна презентація страв у закладах, яка викликає подив і шок (фото) - фото 399083

Дивна презентація страв у закладах, яка викликає подив і шок (фото) - фото 399084

Дивна презентація страв у закладах, яка викликає подив і шок (фото) - фото 399085

Дивна презентація страв у закладах, яка викликає подив і шок (фото) - фото 399086

Дивна презентація страв у закладах, яка викликає подив і шок (фото) - фото 399087

Дивна презентація страв у закладах, яка викликає подив і шок (фото) - фото 399088

Дивна презентація страв у закладах, яка викликає подив і шок (фото) - фото 399089

Дивна презентація страв у закладах, яка викликає подив і шок (фото) - фото 399090

Дивна презентація страв у закладах, яка викликає подив і шок (фото) - фото 399091

Дивна презентація страв у закладах, яка викликає подив і шок (фото) - фото 399092

Дивна презентація страв у закладах, яка викликає подив і шок (фото) - фото 399093

Дивна презентація страв у закладах, яка викликає подив і шок (фото) - фото 399094

Дивна презентація страв у закладах, яка викликає подив і шок (фото) - фото 399095

Дивна презентація страв у закладах, яка викликає подив і шок (фото) - фото 399096

Дивна презентація страв у закладах, яка викликає подив і шок (фото) - фото 399097

Дивна презентація страв у закладах, яка викликає подив і шок (фото) - фото 399098

Дивна презентація страв у закладах, яка викликає подив і шок (фото) - фото 399099

Дивна презентація страв у закладах, яка викликає подив і шок (фото) - фото 399100

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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