Дивна презентація страв у закладах, яка викликає подив і шок (фото)

Заклади постійно намагаються конкурувати між собою не лише за крутим меню та виглядом, а й подачею страв. Однак далеко не кожен відвідувач готовий побачити таку презентацію смаколиків!

Хоч карантин і вніс зміни у звичайний ритм життя і думки про похід у кав'ярню чи ресторан викликають меланхолію, однак в мережі продовжують ділитись епічними кадрами подачі трапези у різних закладах.

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Вочевидь, лише смаком та інтер'єром будівлі важко вразити, а от запам'ятатись сервіруванням чи презентацією - дуже легко. У цих ресторанах можна забувати про тарілки, адже замість них є дощечки, пляшки з-під вина, банки, каміння і навіть взуття.

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