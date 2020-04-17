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Передайте олівець: учні потролили вчительку під час онлайн-уроку

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Передайте олівець: учні потролили вчительку під час онлайн-уроку - фото 1

У мережі став вірусним ролик з розіграшем вчительки під час онлайн-уроку. Учні розіграли викладачку, передаючи один одному олівець під час заняття. Ролик зібрав понад 6 мільйонів лайків.

Так, на кадрах короткого відео з TikTok видно екран ноутбука, на якому в онлайн-режимі зібралися понад 25 осіб. Всі вони перебувають у своїх кімнатах.

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Серед учасників відеодзвінка є вчителька, яка проводить урок. У якийсь момент один з учнів просить однокласника передати йому олівець. І діти починають "передавати" олівець з одного екрану в інший. Вчителька здивувалася пранку, питаючи що відбувається.

Ролик зібрав понад 6 мільйонів лайків і безліч коментарів. Користувачі мережі оцінили розіграш і злагодженість дій учнів.

@samuelgrubbs

Our a WHOLE class pranked our teacher (Come back in 48 hours for part 4) ##foryou ##foryoupage ##fyp ##viral ##comedy ##funny ##lol ##meme ##tiktok

♬ original sound - samuelgrubbs

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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