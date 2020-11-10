Міс Україна 2019 похизувалася ніжками у рваних колготках

Переможниця українського конкурсу краси Міс Україна 2019 Анастасія Субота порадувала шанувальників трендовим фото у рваних колготках, на якому у всій красі показала спокусливі ніжки і сідниці.

Анастасія Субота в Instagram блиснула сексуальними сідницями.

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"Я закохана!", – пише вона. На фото, які показала Анастасія, вона позує на підлозі контрастуючи яскраво-рудим волоссям з чорним напівпрозорим боді і рваними чорними колготами. Дівчина спокусливо згинається, і позує так, щоб з кращого боку показати свою апетитну фігуру.

Красуня позувала для фотографів ALEKSANDR & MARINA YURESKOL. "Екстравагантний стиль", "Дуже красива", "Шалено красива", "Мода на діряві колготки пішла!!! Це дуже навіть вигідно для бюджету", – пишуть фоловери. Гортайте галерею:

За фахом Анастасія веб-дизайнер, втім, багато років працює професійною моделлю. Відомо, що дівчина знайома з попередньою власницею титулу Міс Україна Всесвіт Кариною Жосан, оскільки вони разом працювали манекенницями в Китаї.

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