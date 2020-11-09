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Стиль нової першої леді США Джилл Байден: найкращі образи
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Перша леді США і дружина нового американського президента Джо Байдена, Джилл Байден стала першою леді країни. І тепер до неї прикута особлива увага.
Давайте розглянемо стиль новоспеченої першої леді Америки і розповімо про її модні смаки.
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Так, Джилл більше 40 років поруч зі своїм чоловіком Джо Байденом, а познайомив їх брат овдовілого на той момент майбутнього президента США, Френк. Пара виховала чотирьох дітей: Хантера, Бо, Ешлі і Христину. Бо Байден помер від пухлини мозку в 2015 році. Джилл активний громадський діяч. Вона є засновником некомерційної організації Biden Breast Health Initiative, співзасновником програми Book Buddies і Фонду Байдена, а також співзасновником Joining Forces з Мішель Обамою.
Нова перша леді любить красиві сукні прямого крою і сукні з запахом яскравих відтінків (Байден рідко обирає принти). Вони і складають основу її гардеробу. Також улюблене взуття Джилл – високі замшеві чорні чоботи і, звичайно, класичне взуття на шпильці.
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