У Німеччині відновлять Берлінську стіну

У Німеччині буде відновлена ​​частина Берлінської стіни. Це планують в рамках арт-проекту, який стартує в середині жовтня.

Відновлена ​​буде лише частина стіни. Для того, щоб потрапити на територію арт-проекту, відвідувачам доведеться заплатити 15 євро.

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На території арт-проекту відвідувачам буде заборонено користуватися власними мобільними телефонами. Їм будуть видаватися смартфони з індивідуальними екскурсійними маршрутами. Візит також буде включати в себе перегляд документальних фільмів та відвідування концертів і виставок.



Творці проекту зазначили, що вони хочуть занурити гостей в атмосферу подорожі іншою країною. Мета цього – дати зрозуміти, що означає втрата відчуття свободи.

На території арт-проекту відвідувачам буде заборонено користуватися мобільними / Odyssey Traveller

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