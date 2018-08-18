У Римі туристки побилися через місце для селфі: курйозне відео

Дві дівчини влаштували бійку біля фонтану Треві через місця для селфі. Очевидцям вдалося зняли цю сутичку на відео.

Отримати задоволення від споглядання краси не завжди просто. Особливо якщо це найпопулярніша визначна пам'ятка, біля якої цілодобово чергує натовп туристів, а вам потрібно зробити фото на пам'ять. Тут навіть найспокійніший може дати слабину.

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Біля фонтана Треві у Римі таких знайшлося відразу двоє. 19-річна голландка і 44-річна американка не поділили вдале місце для селфі. Спочатку між дівчатами виникла словесна перепалка, а потім в хід пішли кулаки. Туристки почали штовхати одна одну, хапати за волосся і бити куди доведеться. За кожну з норовливих панянок заступилися родичі, і скандал переріс у справжню бійку.

Зрештою, порушників громадського порядку помітили два поліцейських, які і прибігли їх розбороняти. На той момент у бійці вже брало участь вісім осіб, включаючи 17-річну доньку американки та 13-річну сестру голландки.

Дівчата на деякий час вгамувалися, але як тільки офіцери відійшли, скандал розгорівся з новою силою. Довелося викликати два додаткових патрулі.

Всіх учасників конфлікту доставили до поліцейської дільниці, де їм висунули звинувачення в нападі. Ніхто з них не заявив про серйозні тілесні ушкодження: в основному це були синці та незначні забої.

Раніше влада Риму заявляла, що хоче організувати рух туристичних екскурсій таким чином, щоб вони оглядали фонтан, проходячи повз, і не зупинялися біля нього. Таке рішення пов'язане з тим, що гості міста часто приносять до Треві їжу, занурюють ноги в воду, забираються на скульптури та, як з'ясувалося, влаштовують бійки.

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