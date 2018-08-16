Оглядові майданчики, від яких перехоплює подих

Пройтися цими найстрашнішими оглядовими майданчиками наважиться тільки сміливець.

Одним з найпопулярніших напрямів для екстремалів є "Скляна небесна тропа" або "Дракон, що звивається". Це 100-метровий скляний міст шириною півтора метра знаходиться на висоті 1,5 кілометра на горі Тяньмень, в китайській провінції Хунань.

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"Скляна небесна тропа"

Скляний оглядовий майданчик, здатна вразити будь-кого, є і в США. Це "Небесна стежка" над Гранд-Каньйоном в Арізоні. Вона знаходиться на висоті 1219.2 метра і висунута від краю каньйону на 20 метрів, що дозволяє не тільки насолодитися чудовим видом на парк, а й підняти рівень адреналіну в крові завдяки прозорій підлозі.

"Небесна стежка"

Один з найстрашніших і неймовірно красивих мостів знаходиться серед високих тропічних лісів на острові Лангкаві, у північно-західного узбережжя Малайзії. "Небесний міст" побудований на висоті 700 метрів над ущелиною між гір Ганунг.

"Небесний міст"

Найвищий підвісний міст Європи розташований уздовж ділянки гори Тітліс на гірськолижному курорті Енгельберг в Швейцарії. Міст побудований на висоті 3 тисячі метрів над рівнем моря, а його довжина становить 100 метрів. Якщо вдасться подолати тремтіння в колінах, то можна насолодитися чудовим видом на Альпи.

Міст побудований на висоті 3 тисячі метрів над рівнем моря

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