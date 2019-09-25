У Німеччині становили автомати, в яких можна продати свій старий смартфон

Автомати з придбання мобільних телефонів з'явились на території відразу кількох федеральних земель: у Бранденбурзі, Баварії, Північному Рейні – Вестфалії, а також у столиці ФРН, Берліні. За установку відповідальні, головним чином, великі мережі магазинів електротехніки.

Автомат з допомогою електронних і візуальних датчиків розпізнає модель телефона, який господар кладе в спеціальний приймач, і визначить стан пристрою з урахуванням можливих дефектів. Після цього на табло з'явиться сума, в яку оцінюється смартфон.

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За старий Samsung Galaxy S9, наприклад, можна отримати близько 203 євро. Якщо зазначена цифра влаштовує, продаж достатньо схвалити простим натисканням кнопки. Автомат при цьому видасть на цю суму спеціальний купон, який потім можна використати для придбання техніки у мережевих магазинах.

Шахраювати і, наприклад, утилізувати вкрадений мобільний, не вдасться. Автомат шукає телефон у базі викрадених гаджетів за спеціальним ідентифікаційним номером. Крім того, при оформленні операції потрібно буде вказати особисті дані, а при подальшій купівлі нової техніки показати на касі не тільки сам купон, а й паспорт.

Пристрій самостійно оцінює смартфон і визначає його зовнішній стан

Як підрахували у цифровій асоціації Bitkom, по шафках і ящиках у німців припадають пилом близько 124 млн старих смартфонів. Це – справжнісінький "склад" дорогоцінних металів. При утилізації з усієї цієї гори мобільних можна витягти понад 1000 тонн міді, 487 тонн кобальту, 33 тонни срібла, 3 тонни золота, а також 1 тонну паладію. Компанії, які встановили нові автомати, радять "Не чахнути над златом" і швидше розлучатися з непотрібними гаджетами.

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