Чому не можна брати смартфон в туалет

Хоч багато хто з нас відмовляються це визнати, але факт залишається фактом – всі ми користуємося своїм смартфоном в туалеті. Але використання телефона на унітазі може викликати серйозні захворювання.

Здавалося б, що може бути небезпечного в невинному "зависанні" з улюбленим гаджетом на унітазі? Але науковці повідомляють, що проводити час в туалеті зі смартфоном небажано, через те, що це підвищує ризик виникнення геморою.

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Директорка клініки Patient Сара Джарвіс підтвердила ці невтішні факти. Близько 57% британців вже звикли користуватися своїм телефоном в туалеті, а значить всі вони в зоні ризику. Смартфон змушує людей проводити в туалеті більше часу, ніж потрібно. А це, у свою чергу, може привести до утворення гемороїдальних вузлів, тобто до запалення вен заднього проходу.

Користування смартфоном на унітазі підвищує ризик виникнення геморою

За словами лікарів, проблема геморою досить поширена, просто люди нікому не розповідають про це. Ще одна небезпека використання смартфона в туалеті – ризик покрити його мікробами. Таким чином, "забруднити" пристрій можна чим завгодно.

Лікарі, втім, розуміють, що люди навряд чи відмовляться від "шкідливої" звички. Тому дали кілька порад:

тримати смартфон в лівій руці, якщо ви правша, і в правій – якщо лівша;

намагатися нічого не чіпати цієї рукою в туалеті.

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