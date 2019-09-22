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Чому не можна брати смартфон в туалет

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Чому не можна брати смартфон в туалет - фото 1

Хоч багато хто з нас відмовляються це визнати, але факт залишається фактом – всі ми користуємося своїм смартфоном в туалеті. Але використання телефона на унітазі може викликати серйозні захворювання.

Здавалося б, що може бути небезпечного в невинному "зависанні" з улюбленим гаджетом на унітазі? Але науковці повідомляють, що проводити час в туалеті зі смартфоном небажано, через те, що це підвищує ризик виникнення геморою.

І ще: Чому лікарі не радять приймати душ щодня

Директорка клініки Patient Сара Джарвіс підтвердила ці невтішні факти. Близько 57% британців вже звикли користуватися своїм телефоном в туалеті, а значить всі вони в зоні ризику. Смартфон змушує людей проводити в туалеті більше часу, ніж потрібно. А це, у свою чергу, може привести до утворення гемороїдальних вузлів, тобто до запалення вен заднього проходу.

Користування смартфоном на унітазі підвищує ризик виникнення геморою - фото 356548
Користування смартфоном на унітазі підвищує ризик виникнення геморою

За словами лікарів, проблема геморою досить поширена, просто люди нікому не розповідають про це. Ще одна небезпека використання смартфона в туалеті – ризик покрити його мікробами. Таким чином, "забруднити" пристрій можна чим завгодно.

Лікарі, втім, розуміють, що люди навряд чи відмовляться від "шкідливої" звички. Тому дали кілька порад:

  • тримати смартфон в лівій руці, якщо ви правша, і в правій – якщо лівша;
  • намагатися нічого не чіпати цієї рукою в туалеті.

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Джерело: metro
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