У Німеччині пройшли перші випробування безпілотного трамвая

Як і планувалося, виробник електроніки Siemens спільно з німецьким оператором пасажирського транспорту ViP Verkehrsbetrieb Potsdam провели перший етап випробувань безпілотного трамвая.

Трамвай успішно проїхав ділянкою одного з дійсних трамвайних маршрутів довжиною в 6 км на околиці Потсдама в умовах реального дорожнього руху. Під час випробувань в кабіні перебував водій, який у разі непередбачених обставин міг перехопити управління.

І ще: Як будуть виглядати станції Hyperloop

Безпілотний трамвай створений на основі складу Combino і оснащений комплексом радарів, лідарів і камер, що застосовуються також в безпілотних автомобілях. Імовірно, транспортний засіб зможе розпізнавати сигнали світлофорів, зупинятися на потрібних зупинках і чекати, поки всі пасажири увійдуть в салон.

Випробування автономного транспортного засобу завершаться на початку жовтня. У разі успіху безпілотний трамвай вийде на маршрути в Потсдамі у 2019 році.

Читайте також: Всесвітній день без автомобіля – чому важливо залишити авто в гаражі