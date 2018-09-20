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У Німеччині пройшли перші випробування безпілотного трамвая

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Безпілотний трамвай пройшов перші випробування - фото 1
Безпілотний трамвай пройшов перші випробування / Internationales Verkehrswesen

Як і планувалося, виробник електроніки Siemens спільно з німецьким оператором пасажирського транспорту ViP Verkehrsbetrieb Potsdam провели перший етап випробувань безпілотного трамвая.

Трамвай успішно проїхав ділянкою одного з дійсних трамвайних маршрутів довжиною в 6 км на околиці Потсдама в умовах реального дорожнього руху. Під час випробувань в кабіні перебував водій, який у разі непередбачених обставин міг перехопити управління.

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Безпілотний трамвай створений на основі складу Combino і оснащений комплексом радарів, лідарів і камер, що застосовуються також в безпілотних автомобілях. Імовірно, транспортний засіб зможе розпізнавати сигнали світлофорів, зупинятися на потрібних зупинках і чекати, поки всі пасажири увійдуть в салон.

Випробування автономного транспортного засобу завершаться на початку жовтня. У разі успіху безпілотний трамвай вийде на маршрути в Потсдамі у 2019 році.

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Джерело: swp-potsdam
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