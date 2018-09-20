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Всесвітній день без автомобіля – чому важливо залишити авто в гаражі
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22 вересня у всьому світі проходить День без автомобіля. Основна його мета – привернення уваги громадськості до проблеми негативного впливу, який автомобілі роблять на екологію та довкілля. Радіо МАКСИМУМ розповідає, чому потрібно долучитися до акції та чим добратися до роботи.
Історія Всесвітнього дня без автомобіля
Уперше цю акцію провели в Парижі в 1998 році, і відтоді вона набула великої кількості шанувальників по всьому світу. Зазначимо, що в перші два роки існування руху, його підтримали лише Ісландія, Великобританія та Франція. А от уже у 2000 році подібні акції почали проводитися по всьому світу.
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Головний девіз Дня – Місто як простір для людей, простір для життя.
Як автомобілі впливають на повітря
Ні для кого не буде секретом той факт, що автомобілі негативно впливають на повітря. Зазначимо, що при спалюванні палива виділяється газ. Він, у свою чергу, містить кілька сотень речовин, які й отруюють наше повітря. Найгірше те, що ці викиди залишаються в нижніх шарах атмосфери, а це означає, що ми цим усім щодня дихаємо.
Як автомобілі впливають на сільське господарство
Одразу ж зазначимо, що машини забруднюють не лише повітря. Хімічні речовини не лише витають у повітрі, а й осідають на землі разом з опадами. Тому ми наполегливо не рекомендуємо їсти овочі та фрукти, які ростуть біля доріг. Щонайменше, вам "світить" харчове отруєння, а в довгостроковій перспективі – можливість розвитку раку.
Як добратися на роботу, якщо ви плануєте долучитися до акції?
Піша прогулянка
Це, мабуть, один із найкорисніших способів добирання до роботи й не лише. Одразу ж рекомендуємо складати маршрут так, щоб він проходив через парк. Також бажано вийти з дому заздалегідь, щоб не запізнитися на роботу. Не забудьте взяти з собою навушники та смартфон. По-перше, ви зможете послухати улюблену музику. По-друге, зробити кілька яскравих фото для своєї сторінки в Instagram.
Велосипед
Якщо біля вашого офісу передбачена велостоянка – беріть свого залізного коня та вирушайте на роботу. До слова, такий метод добирання замінить вам фізичні навантаження, на які у вас завжди бракує часу. Також велосипед дозволить швидше добратися до роботи.
Громадський транспорт
Якщо ваше місце роботи / навчання / зустрічі розташоване достатньо далеко від дому – не полінуйтеся проїхатися громадським транспортом.
У цьому способі добирання до роботи є низка переваг:
- ви не відповідаєте за ситуацію на дорозі;
- вам не потрібно думати, де припаркуватися;
- ви зекономите гроші.
Утім найкращою перевагою, на нашу думку, є можливість читати книжки, якщо у вас, зазвичай, на це немає часу. Завантажте на смартфон / читалку кілька книг і насолоджуйтесь ними під час руху. Це дозволить пізнати "дзен" під час руху в не завжди комфортному громадському транспорті України.
Смарт-транспорт
Гіроборд, гіроскутер, електросамокат або електроскутер – усе це забавки, які сподобаються тим, хто завжди тримає руку на пульсі гаджетів і усіляких технологічних новинок. Такий пристрої не лише дозволять з комфортом добратися до роботи, а й виглядати не менш круто, ніж власники "блях".
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Ну і не забувайте про головну перевагу того, що ви залишите своє авто вдома. Чим більше таких автовласників буде, тим меншими будуть пробки. Використовуйте приватний транспорт лише тоді, коли немає жодної альтернативи – у всіх інших випадках пересідайте на велосипед, трамвай / тролейбус / автобус або просто насолоджуйтесь пішими прогулянками.
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