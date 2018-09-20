Як будуть виглядати станції Hyperloop

Розробники бачать станції для вакуумних поїздів модульними, тобто такими, що складаються з безлічі елементів, які дозволять їм розширюватися й адаптуватися під різні локації.

Голландська архітектурна компанія UNStudio готувала проект у рамках конференції HyperSummit, яка відбулася 12 вересня 2018 року. На ній обговорювалися питання реалізації мережі Hyperloop в європейських містах.

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Hyperloop (в перекладі з англ. – "гіперпетля") – надземний трубопровід, усередині якого в одному напрямку переміщаються транспортні капсули. Швидкість цих капсул, за задумом, повинна варіюватися від 480 до 1220 км/год – залежить це від ландшафту, по якому проходить трубопровід. У липні капсула Hyperloop розігналася до рекордної на сьогодні швидкості – 457 км/ч.

Як будуть виглядати станції Hyperloop / designboom

Як будуть виглядати станції Hyperloop / designboom

Модулі, з яких буде складатися станція майбутнього, можуть бути використані для складання різних типів приміщень: і невеликих станцій для маленьких міст, і середніх приміських станцій, і великих транспортних вузлів. Платформи для Hyperloop будуть вигнутими – це додасть їм привабливої та незвичайної форми.

Як будуть виглядати станції Hyperloop / designboom

Крім самих пунктів зупинок, станції будуть містити функціональні модулі з багажними відділеннями, велосипедними парковками, дитячими кімнатами та навіть парками. Енергію Station of the Future отримає від сонячних батарей, які також зможуть живити мережу Hyperloop.

Як будуть виглядати станції Hyperloop / designboom

Як будуть виглядати станції Hyperloop / designboom

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