У них безліміт: Резніков розповів, скільки снарядів на годину випускають росіяни

Міністр оборони Олексій Резніков зауважив, що російські військові випускають шалену кількість снарядів щогодини. З його слів, у ворога буквально безліміт зброї.

Про це Олексій Резніков розповів в інтерв'ю ICTV. Міністр оборони України зауважив, що щогодини загарбники випускають до тисячі снарядів.

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Це, з його слів, роблять вони не просто так. Ворог таким чином намагається придушити психологічний стан ЗСУ.

Росіяни використовують до тисячі снарядів протягом однієї години, намагаючись придушити психологічний стан наших військових. Тисячу снарядів за годину вони висипають. Безлімітний ресурс у них сьогодні, на жаль, – сказав він.

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Міністр зауважив, що у нас є лише один варіант успішного протистояння. Це можна організувати лише за умов використання ефективної зброї. Крім того, нашим військовим потрібен абсолютно інший підхід її застосування. Мовиться про точкове ураження ворога.

Нагадуємо, що в Україні все ще дуже високий ризик ракетних ударів. Тож ні в якому разі не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу. Щойно пролунають сирени – вирушайте до укриття. Це може врятувати вам життя.

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