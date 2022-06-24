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війна Kalush

Поліція Маямі закликала здати зброю, її передадуть Україні

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Поліція Маямі закликала здати зброю, її передадуть Україні - фото 1

Поліція Маямі запропонувала долучитися до акції "Guns 4 Ukraine". Сенс у тому, що американці можуть здати свою зброю, а її передадуть в Україну для захисту. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

За день акції поліція зібрала 68 одиниць зброї, адже охочих приїхало дуже багато. Американці навіть утворили чергу до міської ратуші, щоб здати зброю.

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За зброю платили:

  • пістолет – 50 доларів
  • рушниця – 100 доларів
  • гвинтівка AK-47 або AR-15 – 150 доларів

До слова, ці гвинтівки були заборонені в США від 1994 року протягом 10 років.

Така акція від поліції Маямі також мала мету скоротити кількість зброї на вулицях.

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