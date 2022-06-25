Скільки за майже два місяці вдалось зібрати грошей на ініціативу UNITED24: цифра дня

Весь світ продовжує допомагати українцям. Платформа UNITED24 активно працює та збирає кошти. Їх використають на потреби наших земляків і відбудову України.

Як розповідають на офіційній сторінці UNITED24 у телеграмі, сума з 5 травня приголомшлива. Наразі відомо, що на рахунки НБУ через цю платформу надійшло 60 670 168,62 $.

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Зауважимо, що найбільше пожертв на потреби нашої держави надійшло зі США, Німеччини, Франції, Великої Британії, а також самої України. Якщо говорити про спрямування коштів, то найпопулярніший напрям – "Оборона та розмінування".

Додамо, що саме українці (70%) найохочіше донатять на армію. Після них ідуть британці, французи та канадці (60%). Якщо говорити про мешканців США, то на оборону нашої держави та медичний напрям вони переказали майже однакові суми. Натомість німці вирішили зробити акцент саме на допомозі нашим медикам.

Дякуємо громадянам усіх країн, які долучились до підтримки, та продовжуємо збір через нашу платформу: u24.gov.ua, – підкреслюють творці ініціативи.

Нагадуємо, що кожна гривня зараз надзвичайно важлива. Тож, якщо ви можете – допомагайте. Це щоденно наближає нас до перемоги.

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