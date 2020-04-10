У Нідерландах від коронавірусу вилікувалася 107-річна бабуся

107-річна жінка з Нідерландів стала найстарішою людиною у світі, яка зуміла вилікуватися від коронавірусу. Про це повідомляє місцеве видання NU.nl з посиланням на представника Всесвітньої організації охорони здоров'я.

За даними видання, пацієнтку звуть Корнелія Рас, вона живе на острові Гурі-Оверфлакке. Жінка заразилася під час церковної служби у будинку для літніх людей, як і 40 інших учасників заходу. Десятеро з них, на жаль, не пережили наслідків хвороби.

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До того як Рас вилікувалася, найстаршим пацієнтом, який переміг коронавірус, був 104-річний житель американського штату Орегон.

Крім того, раніше стало відомо, що від коронавірусу вилікувався 101-річний мешканець італійського міста Ріміні.

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