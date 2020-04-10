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Карантин Коронавірус

Білл Гейтс розповів, коли закінчиться пандемія коронавіусу

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Гейтс розповів, коли у США повернуться до нормального життя - фото 1
Гейтс розповів, коли у США повернуться до нормального життя / gettyimages

Відомий мільярдер і філантроп Білл Гейтс, котрий п'ять років тому буквально передбачив поширення пандемії коронавірусу, зробив черговий прогноз. Відразу ж зауважимо, що він оптимістичний.

Білл Гейтс уважає, що вже наприкінці травня – на початку червня американці зможуть стабілізувати ситуацію з коронавірусом і повернутися до нормального життя. Але це зовсім не означає, що пандемією буде покінчено. Для цього необхідна вакцина, вважає мільярдер.

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Над створенням засобу для боротьби з COVID-19 працює фонд, який фінансується Гейтсом. Він вважає, що вакцина буде створена менш, ніж за 18 місяців.

"Це буде або терапевтичний засіб з ефективністю понад 95 відсотків, або широко поширений препарат", – пояснив він.

Меценат особисто пожертвував на боротьбу з новим різновидом пневмонії $ 100 млн. На думку засновника Microsoft, необхідний новий вид діагностики. Для прикладу він розповів про азійський спосіб боротьби із захворюванням: "Азійські країни є відмінним прикладом того, як боротьба проти коронавірусу ведеться на національному рівні".

Гейтс упевнений, що зараз потрібно розробити вакцину - фото 397311
Гейтс упевнений, що зараз потрібно розробити вакцину / gettyimages

Зараз говорити про повернення до багатьох атрибутів звичного раніше життя рано: "Треба обговорювати, які види діяльності приносять велику суспільну користь", – говорить Білл. Він прогнозує, що американські школярі і студенти не повернуться до навчання до кінця навчального року. Заняття відновляться лише з вересня.

Саме Білл Гейтс у 2015 році передбачив появу вірусної загрози, яка може повністю змінити уявлення людства про стиль життя і національної безпеки. Зараз він наполягає на закритті державних кордонів, щоб не дати можливості COVID-19 вільно гуляти по країнах і континентах.

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Джерело: CNBC
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