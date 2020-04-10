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Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 10 квітня
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У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. До вашої уваги статистика хворих та останні новини про на Covid-19 станом на 10 квітня.
Офіційна статистика станом на 9:30 п'ятниці, 10 квітня: в Україні виявлено 2 203 випадки коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
Більше новин: Коли в Україні буде пік епідемії коронавірусу
За попередню добу було зафіксовано 311 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 10 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 862 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 8 763 повідомлення.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|2 203
|Одужали
|61
|Померли
|69
Найбільше хворих на коронавірус в Чернівецькій області (366) та в місті Києві (348). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Єдиним регіоном, де поки що немає підтверджених випадків захворювання на коронавірус, є Миколаївська область.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Київ
|348
|
Київська область
|140
|
Чернівецька область
|366
|
Івано-Франківська область
|254
|
Тернопільська область
|196
|
Рівненська область
|85
|
Запорізька область
|54
|
Одеська область
|46
|
Волинська область
|41
|
Львівська область
|82
|
Дніпропетровська область
|52
|
Житомирська область
|41
|
Черкаська область
|86
|
Херсонська область
|27
|
Луганська область
|3
|
Донецька область
|11
|
Вінницька область
|119
|
Закарпатська область
|56
|
Кіровоградська область
|82
|
Полтавська область
|20
|
Сумська область
|63
|
Харківська область
|6
|
Чернігівська область
|9
|
Хмельницька область
|16
Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Коронавірус у світі
Загальна статистика по світу станом на 10 квітня:
|Захворіли
|1 602 216
|Одужали
|355 079
|Померли
|95 735
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.
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