Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 10 квітня

Коронавірус у світі та Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. До вашої уваги статистика хворих та останні новини про на Covid-19 станом на 10 квітня.

Офіційна статистика станом на 9:30 п'ятниці, 10 квітня: в Україні виявлено 2 203 випадки коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 311 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 10 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 862 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 8 763 повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 203 Одужали 61 Померли 69

Найбільше хворих на коронавірус в Чернівецькій області (366) та в місті Києві (348). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Єдиним регіоном, де поки що немає підтверджених випадків захворювання на коронавірус, є Миколаївська область.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Київ 348 Київська область 140 Чернівецька область 366 Івано-Франківська область 254 Тернопільська область 196 Рівненська область 85 Запорізька область 54 Одеська область 46 Волинська область 41 Львівська область 82 Дніпропетровська область 52 Житомирська область 41 Черкаська область 86 Херсонська область 27 Луганська область 3 Донецька область 11 Вінницька область 119 Закарпатська область 56 Кіровоградська область 82 Полтавська область 20 Сумська область 63 Харківська область 6 Чернігівська область 9 Хмельницька область 16

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Коронавірус у світі

Загальна статистика по світу станом на 10 квітня: Захворіли 1 602 216 Одужали 355 079 Померли 95 735 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.

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