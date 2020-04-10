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Карантин Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 10 квітня

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Коронавірус у світі та Україні - фото 1
Коронавірус у світі та Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. До вашої уваги статистика хворих та останні новини про на Covid-19 станом на 10 квітня.

Офіційна статистика станом на 9:30 п'ятниці, 10 квітня: в Україні виявлено 2 203 випадки коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Більше новин: Коли в Україні буде пік епідемії коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 311 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 10 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 862 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 8 763 повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 203
Одужали 61
Померли 69

Найбільше хворих на коронавірус в Чернівецькій області (366) та в місті Києві (348). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 10 квітня - фото 397171

Єдиним регіоном, де поки що немає підтверджених випадків захворювання на коронавірус, є Миколаївська область.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Київ

 348

Київська область

 140

Чернівецька область

 366

Івано-Франківська область

 254

Тернопільська область

 196

Рівненська область

 85

Запорізька область

 54

Одеська область

 46

Волинська область

 41

Львівська область

 82

Дніпропетровська область

 52

Житомирська область

 41

Черкаська область

 86

Херсонська область

 27

Луганська область

 3

Донецька область

 11

Вінницька область

 119

Закарпатська область

 56

Кіровоградська область

 82

Полтавська область

 20

Сумська область

 63

Харківська область

 6

Чернігівська область

 9

Хмельницька область

 16

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 10 квітня - фото 395667

Коронавірус у світі

Загальна статистика по світу станом на 10 квітня:

Захворіли 1 602 216
Одужали 355 079
Померли 95 735

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.

Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 10 квітня - фото 397168

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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