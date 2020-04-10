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ПриватБанк не роздає гроші українцям: у мережі з'явилось нове шахрайство

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Не передавайте дані своєї картки! - фото 1
Не передавайте дані своєї картки!

На тлі пандемії коронавірусу активізувались шахраї, які намагаються виманити в користувачів дані їхніх банківських карток. Якщо ви вже натрапляли на повідомлення про те, що кожен українець отримає 800 гривень від ПриватБанку, – то в жодному разі не ведіться на це шахрайство!

Шахрайські схеми особливо поширені в різних месенджерах. Цього разу фейкову розсилку запустили у Viber. Користувачу приходить повідомлення, що ПриватБанк в зв'язку з пандемією COVID-19 нібито обіцяє кожному 800 гривень на карту. У повідомленні йдеться, що це безповоротна держдопомога, затверджена указом президента.

До теми: Новини про коронавірус в Україні

А от щоб "отримати" гроші, потрібно вказати свої дані: номер карти, термін її дії та CVV-код. Далі можуть запросити код, який надійде по SMS. Цієї інформації достатньо, щоб отримати доступ до коштів на картці користувача: оформити покупку в інтернеті або онлайн-кредит.

У ПриватБанку підкреслюють, що вони ніколи не роздають гроші ані в "розіграшах", ані "для заповнення анкети", ані в умовах надзвичайних ситуацій. Співробітники банку також ніколи не запитують дані ваших карток.

ПриватБанк не роздає гроші українцям: у мережі з'явилось нове шахрайство - фото 397181

Запам'ятайте самі та передайте цю інформацію близьким:

  • не відповідайте на такі повідомлення;
  • не телефонуйте за вказаними номерами;
  • не переходьте за посиланнями, які містяться в таких повідомленнях;
  • не розголошуйте та не надсилайте нікому в жодному разі свої персональні дані, термін дії платіжної картки та код CVC (три цифри на зворотному боці картки).

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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