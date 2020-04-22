У Netflix рекордно зросла кількість підписників на тлі карантину

За три місяці у Netflix з'явилося 15,8 мільйона нових підписників, що у два рази перевищило прогнози і на 22% більше за аналогічний показник 2019 року. Дані наводять у звіті сервісу за перший квартал 2020 року.

Велика частина росту підписників сталася за межами Північної Америки. Netflix додав майже 7 мільйонів користувачів у Європі і на Близькому Сході, 2,9 мільйона в Латинській Америці і 3,6 мільйона в Азії. У США і Канаді – 2,3 мільйона. Однак ситуацію не розглядають як позитивну, оскільки після зняття карантинних заходів в різних країнах, сервіс очікує стагнація. Це завадить природному приросту підписників.

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Загальна кількість користувачів зросла до 182,9 мільйона.

У документі йдеться, що доходи Netflix в першому кварталі виросли до 5,77 мільярда доларів (4,52 мільярда в той же період 2019 року). Чистий прибуток збільшився до 709 мільйонів доларів (з 344 мільйонів у 2019 році). Це лише трохи вище прогнозу, оскільки через зміцнення долара сервіс втрачає гроші на міжнародних ринках. Водночас у компанії відзначили, що Netflix навряд чи втратить свою частку на ринку через пандемію, бо у конкурентів виникнуть ті ж проблеми, що і у нього.

У компанії розповіли, що зараз зйомки практично всіх нових проєктів припинені. Їх вихід відкладуть приблизно на три місяці. Але понад 200 з гаком вже знятих серіалів і фільмів вдасться закінчити віддалено, так що на перших порах контенту вистачить.

У Netflix також розповіли, які ж фільми і серіали дивилися найбільше у першому кварталі:

Документальний детектив "Tiger King" – 64 мільйони переглядів;

– Комедійний бойовик "Правосуддя Спенсера" – 85 мільйонів переглядів ;

; Четвертий сезон іспанського серіалу "Паперовий будинок" – 65 мільйонів переглядів;

Реаліті-шоу "Love is Blind" – 30 мільйонів переглядів;

Третій сезон серіалу "Озарк" – 29 мільйонів переглядів.

Сервіс враховує перегляди, коли в одному будинку вмикають хоча б дві хвилини фільму або серіалу.

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