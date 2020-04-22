На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У Netflix рекордно зросла кількість підписників на тлі карантину
-
- 20
За три місяці у Netflix з'явилося 15,8 мільйона нових підписників, що у два рази перевищило прогнози і на 22% більше за аналогічний показник 2019 року. Дані наводять у звіті сервісу за перший квартал 2020 року.
Велика частина росту підписників сталася за межами Північної Америки. Netflix додав майже 7 мільйонів користувачів у Європі і на Близькому Сході, 2,9 мільйона в Латинській Америці і 3,6 мільйона в Азії. У США і Канаді – 2,3 мільйона. Однак ситуацію не розглядають як позитивну, оскільки після зняття карантинних заходів в різних країнах, сервіс очікує стагнація. Це завадить природному приросту підписників.
І ще: Apple відкрила безкоштовний доступ до нових серіалів: де дивитися
Загальна кількість користувачів зросла до 182,9 мільйона.
У документі йдеться, що доходи Netflix в першому кварталі виросли до 5,77 мільярда доларів (4,52 мільярда в той же період 2019 року). Чистий прибуток збільшився до 709 мільйонів доларів (з 344 мільйонів у 2019 році). Це лише трохи вище прогнозу, оскільки через зміцнення долара сервіс втрачає гроші на міжнародних ринках. Водночас у компанії відзначили, що Netflix навряд чи втратить свою частку на ринку через пандемію, бо у конкурентів виникнуть ті ж проблеми, що і у нього.
У компанії розповіли, що зараз зйомки практично всіх нових проєктів припинені. Їх вихід відкладуть приблизно на три місяці. Але понад 200 з гаком вже знятих серіалів і фільмів вдасться закінчити віддалено, так що на перших порах контенту вистачить.
У Netflix також розповіли, які ж фільми і серіали дивилися найбільше у першому кварталі:
- Документальний детектив "Tiger King" – 64 мільйони переглядів;
- Комедійний бойовик "Правосуддя Спенсера" – 85 мільйонів переглядів;
- Четвертий сезон іспанського серіалу "Паперовий будинок" – 65 мільйонів переглядів;
- Реаліті-шоу "Love is Blind" – 30 мільйонів переглядів;
- Третій сезон серіалу "Озарк" – 29 мільйонів переглядів.
Сервіс враховує перегляди, коли в одному будинку вмикають хоча б дві хвилини фільму або серіалу.
Читайте також: Канал HBO дав безкоштовний доступ до деяких фільмів і серіалів
-
16:16Рік президента Зеленського: дивіться онлайн прем'єру фільму
-
16:13Скільки українців повернулися з заробітків і як їх "затримають" в країні: пояснення уряду
-
15:54One-Punch Man у кіно: студія Sony Pictures екранізує популярну мангу
-
15:42Одна з трійнят Фібі з ДРУЗІВ розповіла, як знімалась з братами у серіалі
-
15:33Kodak випустив найбільший у світі пазл
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
15:12Науковці назвали ідеальне джерело поширення коронавірусу в приміщенні
-
14:53У мережі з'явились шпигунські фото 420-сильного Genesis G80 Sport
-
14:32У Netflix рекордно зросла кількість підписників на тлі карантину
-
14:23Привітання з днем народження брату: картинки, вірші, смс і проза
-
14:17Прем'єр-міністр розповів, коли в Україні запустять транспорт
-
13:52Учені виявили, як кава впливає на відчуття смаку
-
13:33Уряд продовжив карантин в Україні до 11 травня без пом'якшення обмежень
-
13:31Сезон зірвано: іноземні туристи не зможуть відпочити в Іспанії у 2020 році
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:14Веном 2: стали відомі назва і дата виходу фільму (тизер)
-
12:52Учені розповіли про найпоширеніший шлях зараження коронавірусом
-
12:30Модель Кендалл Дженнер розбурхала мережу звабливими фото (18+)
-
12:23Ціна на нафту Brent обвалилась до 20-річного мінімуму: скільки коштує барель
-
12:14Модний нарукавник: дизайнери показали, як використовувати шкарпетки для чхання у лікоть
-
11:55Кончіта Вурст відмовився від жіночого образу: як зараз виглядає переможець Євробачення
-
11:38День Землі 2020: документальні фільми і серіали про нашу планету
-
11:23Африканська пустеля: наслідки піщаної бурі в Україні шокували мережу (відео)
-
11:05У Чорнобилі врятували лоша Пржевальського, яке постраждало від пожежі: відео
-
10:54Пишнотіла співачка Lizzo станцювала у мереживній білизні: відверте відео
-
16:16Рік президента Зеленського: дивіться онлайн прем'єру фільму
-
13:33Уряд продовжив карантин в Україні до 11 травня без пом'якшення обмежень
-
11:38День Землі 2020: документальні фільми і серіали про нашу планету
-
09:32Коронавірус в Україні 22 квітня: останні новини і статистика хворих
-
07:15Погода в Україні 22 квітня: точний прогноз на сьогодні
- 21 квітня
-
21:43Загадкова Еріка та розбійник: перший рік президентства Володимира Зеленського у мемах
-
19:40Ціна на нафту вперше в історії впала нижче за нуль: чому і що це означає
-
13:00Єлизавета ІІ відзначає 94-річчя: ТОП фільмів і серіалів про королеву
-
11:16Карантин в Україні продовжать до 12 травня: які умови пом'якшать
-
09:33Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 21 квітня
-
07:15Погода в Україні 21 квітня: у яких областях очікуються дощі
- 20 квітня
-
21:46Як виглядає безкоштовний продуктовий набір у США
-
18:52Названа вартість лікування коронавірусу в Україні
-
16:21Від провінціалки до топмоделі: як змінилася Ірина Шейк, фото 18+
-
12:15Великдень 2020: знімки спорожнілого Києва здивували мережу
-
09:41Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 20 квітня
-
07:15Погода в Україні 20 квітня: точний прогноз по містах
- 19 квітня
-
20:11Ці частини тіла, які краще не чіпати руками
-
17:25Дівчина тижня: гаряча модель-НЮ та успішний шеф-кухар Кандида Батіста (18+)
-
15:49Як українські зірки святкують Великдень 2020: святкові фото з паскою
-
13:49Христос Воскрес! Як правильно вітатись на Великдень: історія привітання
-
12:57Великдень 2020: історія свята, традиції і звичаї Пасхи в Україні
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 19 квітня
-
07:00Привітання з Великоднем 2020 для родичів: щирі вітання на Пасху
- 18 квітня
-
21:54Хейтери побили? Донька Олі Полякової не на жарт налякала прихильників