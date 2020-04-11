Apple відкрила безкоштовний доступ до нових серіалів: де дивитися

Apple приєдналася до інших онлайн-кінотеатрів і вирішила підтримати людей під час самоізоляції. Всього по акції доступно сім оригінальних серіалів і одна документальна стрічка.

Жителі США могли почати перегляд ще 9 квітня, в четвер, швидше за все вже з 11 квітня сервіс буде доступний на території України.

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Що можна подивитися безкоштовно на Apple TV Plus:

Маленька Америка (Little America)

Будинок з прислугою (Servant)

Заради всього людства (For All Mankind)

Дікінсон (Dickinson)

Помічники (Helpsters)

Послання примари (Ghostwriter)

Снупі в космосі (Snoopy in Space).

Королева слонів

Сервіс Apple TV Plus доступний на пристроях Apple, телевізорах з підтримкою програми, а також смартфонах Android і ПК (Mac, Windows). До речі, сервіс працює і на iPhone, тому саме час оцінити старання яблучної корпорації!

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