Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Apple відкрила безкоштовний доступ до нових серіалів: де дивитися

  • 15
Кадр з серіалу - фото 1
Кадр з серіалу

Apple приєдналася до інших онлайн-кінотеатрів і вирішила підтримати людей під час самоізоляції. Всього по акції доступно сім оригінальних серіалів і одна документальна стрічка.

Жителі США могли почати перегляд ще 9 квітня, в четвер, швидше за все вже з 11 квітня сервіс буде доступний на території України.

І ще: Британські копи люблять "Доктора Хто": Далеки на вулицях контролюють карантин

Що можна подивитися безкоштовно на Apple TV Plus:

  • Маленька Америка (Little America)
  • Будинок з прислугою (Servant)
  • Заради всього людства (For All Mankind)
  • Дікінсон (Dickinson)
  • Помічники (Helpsters)
  • Послання примари (Ghostwriter)
  • Снупі в космосі (Snoopy in Space).
  • Королева слонів

Сервіс Apple TV Plus доступний на пристроях Apple, телевізорах з підтримкою програми, а також смартфонах Android і ПК (Mac, Windows). До речі, сервіс працює і на iPhone, тому саме час оцінити старання яблучної корпорації!

Читайте також: ТОП-6 найкращих супергеройських серіалів, які потрібно побачити

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Американський Playboy чи український Лель? Вгадай, звідки це гаряче фото
  • 09 квітня, 14:00
  • 4247
ТОП-6 найкращих супергеройських серіалів, які потрібно побачити
  • 08 квітня, 16:22
  • 653
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2216787
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз