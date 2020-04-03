Канал HBO дав безкоштовний доступ до деяких фільмів і серіалів

Телеплатформа HBO потішила глядачів по всьому світу безкоштовним доступом до контенту на 500 годин. Тож деякі фільми та серіали тепер можна оцінити не на піратських сайтах, а офіційно!

Американська телевізійна платформа HBO вирішила рятувати всіх, хто опинився в самоізоляції. Тож вже з 3 квітня кожен охочий може безкоштовно насолодитись фільмами та серіалами від HBO. Звісно ж, вільний доступ є не до всього контенту, а до стрічок на 500 годин, тож сумувати точно не вийде.

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Все це пов'язано до акції #StayHomeBoxOffice, яка мотивує не нехтувати правилами карантину.

Відзначимо, що доступ відкрито до таких серіалів, як Кремнієва долина, Аполло, Баррі, Гравці, Клієнт завжди мертвий, Клан Сопрано, Реальна кров, Спадщина, Віцепрезидент та Дроти. Також можна зацінити десяток документалок та 20 фільмів від Warner Bros, серед яких Артур, Це безглузде кохання, Імперія сонця, Забудьте Париж, Веселі ніжки, Лего фільм, Нічний експрес, Детектив Пікачу, Смолфут та багато інших.

Важливо, українці зможуть переглянути всі ці картини, якщо будуть використовувати VPN.

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