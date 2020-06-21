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У небі над Києвом помітили хмару в формі атомного гриба

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У небі над Києвом помітили хмару в формі атомного гриба - фото 1

Жителі Києва у п'ятницю помітили в небі над містом хмару у вигляді гриба або воронки. У ДСНС закликали не хвилюватися і не панікувати та пояснили природу загадкового явища.

"Ми стали свідками такого незвичайного явища і побачили хмару, яка називається "ковадло"", – пояснили фахівці на сторінці ДСНС у Facebook.

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Відзначається, що ковадло утворюється на гребенях підвітряних хвиль, що виникають в результаті долання вітром перешкод. При цьому хмара не рухається, а трансформується у звичайні повітряні маси.

"Такі хмари раніше вже були помічені на Київщині, Тернопільщині, Вінниччині", – додали у відомстві.

У небі над Києвом помітили хмару в формі атомного гриба - фото 411352

У небі над Києвом помітили хмару в формі атомного гриба - фото 411353

У небі над Києвом помітили хмару в формі атомного гриба - фото 411354

У небі над Києвом помітили хмару в формі атомного гриба - фото 411355

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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