Українським науковцям вдалося сфотографувати кришталеву піраміду Антарктиди

Українським вченим вдалося зняти неймовірну "кришталеву піраміду Антарктиди". Відповідні знімки з'явилися на сторінці Національного антарктичного наукового центру в Facebook.

Учасники 25-ї української антарктичної експедиції поділилися кадрами незвичайного ландшафту для Антарктиди. Дослідники показали, що й на континенті льодовиків можуть бути піраміди.

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"Виявляється, і в Антарктиді є піраміди, тільки крижані! Ось такі чудові фотографії зроблені з нашої станції "Академік Вернадський". Цей айсберг має величезні розміри і розташований на відстані 60-70 км від станції. Будемо стежити за рухом айсберга і його подальшою долею", – пишуть адміністратори сторінки, цитуючи ученого Євгена Прокопчука.

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