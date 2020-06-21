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Погода в Україні 21 червня: точний прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

21 червня в Україні почнеться астрономічне літо, а погода буде доволі нестійкою. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

21 червня, у неділю, короткочасні дощі пройдуть майже у всіх областях. Лише на Сході переважатиме суха та сонячна погода, але до вечора і там можливі опади. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря залишається без особливих змін: вдень у неділю +26+30 градусів, на Заході +24+27 градусів, у східних областях та на Дніпропетровщині до +33 градусів. У Києві очікуються періодичні дощі з грозами, вдень до +30 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 21 червня у містах України:

Погода в Україні 21 червня: точний прогноз на сьогодні - фото 411314
  • Ужгород +22+24
  • Львів +23+25
  • Чернівці +23+25
  • Івано-Франківськ +23+25
  • Тернопіль +23+25
  • Рівне +24+26
  • Луцьк +25+27
  • Вінниця +26+28
  • Хмельницький +24+26
  • Житомир +27+29
  • Чернігів +28+30
  • Черкаси +27+29
  • Миколаїв +25+27
  • Одеса +23+25
  • Херсон +24+26
  • Сімферополь +24+26
  • Полтава +28+30
  • Суми +28+30
  • Харків +30+32
  • Дніпро +27+29
  • Запоріжжя +25+27
  • Донецьк +30+32
  • Луганськ +30+32

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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