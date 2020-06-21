Погода в Україні 21 червня: точний прогноз на сьогодні

21 червня в Україні почнеться астрономічне літо, а погода буде доволі нестійкою. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

21 червня, у неділю, короткочасні дощі пройдуть майже у всіх областях. Лише на Сході переважатиме суха та сонячна погода, але до вечора і там можливі опади. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря залишається без особливих змін: вдень у неділю +26+30 градусів, на Заході +24+27 градусів, у східних областях та на Дніпропетровщині до +33 градусів. У Києві очікуються періодичні дощі з грозами, вдень до +30 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 21 червня у містах України:

Ужгород +22+24

Львів +23+25

Чернівці +23+25

Івано-Франківськ +23+25

Тернопіль +23+25

Рівне +24+26

Луцьк +25+27

Вінниця +26+28

Хмельницький +24+26

Житомир +27+29

Чернігів +28+30

Черкаси +27+29

Миколаїв +25+27

Одеса +23+25

Херсон +24+26

Сімферополь +24+26

Полтава +28+30

Суми +28+30

Харків +30+32

Дніпро +27+29

Запоріжжя +25+27

Донецьк +30+32

Луганськ +30+32

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