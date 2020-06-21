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Погода в Україні 21 червня: точний прогноз на сьогодні
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21 червня в Україні почнеться астрономічне літо, а погода буде доволі нестійкою. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
21 червня, у неділю, короткочасні дощі пройдуть майже у всіх областях. Лише на Сході переважатиме суха та сонячна погода, але до вечора і там можливі опади. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Температура повітря залишається без особливих змін: вдень у неділю +26+30 градусів, на Заході +24+27 градусів, у східних областях та на Дніпропетровщині до +33 градусів. У Києві очікуються періодичні дощі з грозами, вдень до +30 градусів", – додала вона.
Прогноз погоди на 21 червня у містах України:
- Ужгород +22+24
- Львів +23+25
- Чернівці +23+25
- Івано-Франківськ +23+25
- Тернопіль +23+25
- Рівне +24+26
- Луцьк +25+27
- Вінниця +26+28
- Хмельницький +24+26
- Житомир +27+29
- Чернігів +28+30
- Черкаси +27+29
- Миколаїв +25+27
- Одеса +23+25
- Херсон +24+26
- Сімферополь +24+26
- Полтава +28+30
- Суми +28+30
- Харків +30+32
- Дніпро +27+29
- Запоріжжя +25+27
- Донецьк +30+32
- Луганськ +30+32
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