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50 років після аварія на Аполлоні-13: у мережі з'явилися оцифровані знімки

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50 років після аварія на Аполлоні-13: у мережі з'явилися оцифровані знімки - фото 1

До піввікової річниці аварії на кораблі Аполлон-13 фахівець NASA опублікував оцифровані знімки з космічного корабля. Нагадаємо, що пів століття тому вибух на борту космічного корабля, який летів до Місяця, поставив під серйозну загрозу життя трьох астронавтів.

Спеціаліст в області цифрової обробки знімків Енді Сондерс створив покращені фотографії, які були спочатку зроблені на 16-міліметрову кіноплівку.

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Аполлон-13 повинен був стати третім космічним кораблем з екіпажем, що сів на місячній поверхні. Але вибух в модулі привів до витоку кисню. Астронавти облетіли Місяць і повернулися на Землю в неопалюваному модулі з обмеженим запасом питної води. Екіпаж благополучно приводнився у Тихому океані.

50 років після аварія на Аполлоні-13: у мережі з'явилися оцифровані знімки - фото 397660

50 років після аварія на Аполлоні-13: у мережі з'явилися оцифровані знімки - фото 397661

50 років після аварія на Аполлоні-13: у мережі з'явилися оцифровані знімки - фото 397662

50 років після аварія на Аполлоні-13: у мережі з'явилися оцифровані знімки - фото 397663

50 років після аварія на Аполлоні-13: у мережі з'явилися оцифровані знімки - фото 397664

50 років після аварія на Аполлоні-13: у мережі з'явилися оцифровані знімки - фото 397665

50 років після аварія на Аполлоні-13: у мережі з'явилися оцифровані знімки - фото 397666

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Джерело: bbc
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