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У NASA показали швидкість польоту МКС

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МКС - фото 1
МКС / twitter

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США повідомило про швидкість польоту МКС і опублікувало відповідне відео в Twitter.

В NASA порівняли швидкість Міжнародної космічної станції зі швидкістю літаків.

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"Швидкість літаків складає близько 966 км на годину, а МКС обертається навколо Землі зі швидкістю більш ніж 28 164 км на годину", – йдеться в повідомленні. У NASA додали, що станція нагадує дуже яскраву зорю, що летить в небі.

"Неймовірна краса я обожнюю такі відео; цей ролик можна дивитися вічно; NASA, публікуйте відео і фото частіше; яка гарна наша планета з космосу і які жахливі речі на ній зараз відбуваються, а тепер це моє улюблене відео; куди нам в космос, якщо ми на Землі не можемо зі своїми проблемами розібратися; фантастичне видовище", – коментують нове відео від NASA користувачі мережі.

Нагадаємо, що Міжнародна космічна станція – пілотована космічна станція на орбіті Землі, створена для наукових досліджень в космосі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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