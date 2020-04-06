Астронавти NASA показали кумедне тренування на МКС

Міжнародна космічна станція (МКС), мабуть, є найбільш безпечним місцем для людини в умовах епідемії коронавірусу. Втім, справи зі спортом і здоров'ям у них йдуть не гірше.

Вся річ у тому, що без належного навантаження на м'язи можуть виникнути різні хвороби і погіршення здоров'я, в тому числі і атрофія м'язів, що призведе їх до ослаблення.

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Астронавт Джессіка Меїр поділилася записом космічних тренувань у Твіттері. Вона провела екскурсію спортивним обладнанням МКС, що складається з кількох химерних тренажерів. Це саме ті тренажери, які й закривають питання з тренуваннями, адже всі необхідні групи м'язів працюють на них.

Тренування в космосі вкрай важливі. Без них астронавти можуть втратити до 15 відсотків своєї м'язової маси, причому якусь її частину назавжди. Тому вони займаються по 2,5 години на день.

As the current residents of @Space_Station, @AstroDrewMorgan and I thought we’d share some of our strategies for living happily in isolation. Tip #1: Exercise is vital not only for physical health, but also to your mental well-being. Here’s how we do it on @Space_Station . . . pic.twitter.com/Dzyh5WYBBj — Jessica Meir (@Astro_Jessica) April 1, 2020

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