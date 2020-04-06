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Карантин Коронавірус

Астронавти NASA показали кумедне тренування на МКС

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Тренування у космосі - фото 1
Тренування у космосі / twitter

Міжнародна космічна станція (МКС), мабуть, є найбільш безпечним місцем для людини в умовах епідемії коронавірусу. Втім, справи зі спортом і здоров'ям у них йдуть не гірше.

Вся річ у тому, що без належного навантаження на м'язи можуть виникнути різні хвороби і погіршення здоров'я, в тому числі і атрофія м'язів, що призведе їх до ослаблення.

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Астронавт Джессіка Меїр поділилася записом космічних тренувань у Твіттері. Вона провела екскурсію спортивним обладнанням МКС, що складається з кількох химерних тренажерів. Це саме ті тренажери, які й закривають питання з тренуваннями, адже всі необхідні групи м'язів працюють на них.

Тренування в космосі вкрай важливі. Без них астронавти можуть втратити до 15 відсотків своєї м'язової маси, причому якусь її частину назавжди. Тому вони займаються по 2,5 години на день.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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